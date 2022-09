Balança comercial brasileira registra superávit de US$ 3,59 bilhões em setembro

Valor representa uma alta de 6,9% em comparação ao mesmo período do ano passado

Claudio Neves/Fotos Públicas No acumulado do ano, o superávit já chega a US$ 47,46 bilhões



O Ministério da Economia registrou um superávit de US$ 3,59 bilhões em setembro na balança comercial brasileira, um crescimento de 6,9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os dados divulgados pelo órgão nesta segunda-feira, 26, ainda revelam que corrente de comércio teve um crescimento de 25,5%, chegando a US$ 42,40 bilhões, sendo US$ 22,99 bilhões em exportações (+23,8%) e US$ 19,41 bilhões em importações (+27,5%). No acumulado do ano, o superávit já chega a US$ 47,46 bilhões, média diária 14,1% inferior a 2021. A Secretaria de Comércio Exterior apontou um crescimento de 48,9% nas exportações da agropecuária, incentivado pelo aumento dos embarques de milho, café e soja. A indústria extrativa também teve crescimento, com alta de 3,7%, com maior saída de minerais em bruto, concentrados dos metais de base e óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.

Açúcares e melaços, farelos de soja, farinhas de carnes e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos foram destaque no aumento das exportações da indústria de transformação, com um desempenho superior em 26,7%. As importações também registraram crescimento, com destaque para cevada (+5.650,2%), frutas e nozes não oleaginosas (+30,8%), óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos (+172,3%), inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e semelhantes (+88,6%), além de pedra, areia e cascalho (+107,6%).