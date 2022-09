Dólar atinge maior valor em dois meses e chega a R$ 5,40

Moeda uma valorização pelo segundo pregão consecutivo, subindo 2,89% nesta segunda-feira; Bolsa cai mais de 2%

PAULO VITOR/ESTADÃO CONTEÚDO A última vez que a moeda chegou a cotação atual foi em 25 de julho



Em meio a quedas nas bolsas internacionais e um cenário pessimista na economia, o dólar opera em forte alta nesta segunda-feira, 26, e chegou a R$ 5,40 por volta das 14h20. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), caía 2,11%, aos 109.361,46 pontos. O valor da moeda americana representa uma valorização de 2,89% desde o último fechamento da bolsa, quando também houve alta no dólar, que subiu 2,61%. A última vez que a moeda chegou a cotação atual foi em 25 de julho. O dólar futuro também teve alta, chegando a R$ 5,4025 após subir 2,54%. Projeções do Banco Central estimam que o dólar feche o ano valendo R$ 5,20. Apesar dos bons resultados de moedas estrangeiras, a bolsa brasileira tem fechado em queda nos últimos dias. Na sexta-feira, 22, a baixa foi 2,06%, a 111.716 pontos, acompanhando movimentações de outras bolsas internacionais que indicavam receio com uma possível recessão da economia global.