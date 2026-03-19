BCE mantém juros com inflação sob controle, enquanto monitora efeitos da guerra
Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho do ano passado, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões
O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela sexta vez consecutiva nesta quinta-feira, 19, à medida que a inflação na zona do euro permanece sob controle e enquanto monitora os possíveis impactos da guerra no Oriente Médio.
Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve sua taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, em decisão que veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho do ano passado, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões, em um processo que teve início em meados de 2024.
A manutenção dos custos dos empréstimos vem após pesquisa da Eurostat mostrar que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 1,9% em fevereiro, mas continuou próxima da meta de 2% do BCE.
*Estadão Conteúdo
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