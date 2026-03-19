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BCE mantém juros com inflação sob controle, enquanto monitora efeitos da guerra

Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho do ano passado, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões

  • Por Jovem Pan*
  • 19/03/2026 10h38
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Daniel Roland / AFP Sede do Banco Central Europeu Sede do BCE

O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela sexta vez consecutiva nesta quinta-feira, 19, à medida que a inflação na zona do euro permanece sob controle e enquanto monitora os possíveis impactos da guerra no Oriente Médio.

Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve sua taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, em decisão que veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho do ano passado, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões, em um processo que teve início em meados de 2024.

A manutenção dos custos dos empréstimos vem após pesquisa da Eurostat mostrar que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 1,9% em fevereiro, mas continuou próxima da meta de 2% do BCE.

*Estadão Conteúdo

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