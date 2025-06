BingX lança fundo de proteção para os usuários vítima de incidentes cibernéticos

Fundo, que é autofinanciado e é avaliado em US$ 150 milhões, estará sempre disponível para garantir respostas ágeis em situações de crise, evidenciando o compromisso da empresa com a segurança e a transparência

A BingX anunciou o lançamento do Shield Fund, um fundo de proteção no valor de US$ 150 milhões, destinado a resguardar seus usuários de incidentes cibernéticos e flutuações no mercado. Este fundo, que é autofinanciado, estará sempre disponível para garantir respostas ágeis em situações de crise, evidenciando o compromisso da empresa com a segurança e a transparência. Com auditorias internas constantes e avaliações de risco em tempo real, o Shield Fund proporciona uma camada adicional de proteção, solidificando a posição da BingX como uma plataforma confiável para a negociação de criptoativos. Vivien Lin, Chief Product Officer da empresa, enfatizou que essa iniciativa simboliza a responsabilidade da BingX em criar um ambiente seguro para seus usuários.

A introdução do Shield Fund segue a implementação da Prova de Reservas, representando um passo significativo na missão da BingX de aprimorar a integridade da plataforma e a segurança dos usuários. A empresa permanece dedicada a inovações em segurança e infraestrutura, buscando sempre melhorar a experiência de seus clientes. Desde sua fundação em 2018, a BingX já conquistou mais de 20 milhões de usuários e oferece uma variedade de produtos e serviços que utilizam inteligência artificial. Em 2024, a empresa firmou uma parceria de destaque com o Chelsea FC, ampliando sua visibilidade e presença no mercado global.

