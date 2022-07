Bolsa tem alta de 2% e recupera patamar dos 100 mil pontos; dólar cai para R$ 5,34

Movimento externo e alta das commodities ajuda a explicar bom resultado nesta quinta

REUTERS/Brendan McDermid Ibovespa fechou o dia com forte alta



O índice Ibovespa, o principal da Bolsa de Valores de São Paulo, teve forte alta de 2,04% nesta quinta, 7, e voltou a fechar acima do patamar dos 100 mil pontos – o total foi de 100.730 pontos. O bom resultado foi puxado pelos aumentos de outras Bolsas no exterior – as americanas Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançaram, respectivamente, 1,12%, 1,50% e 2,28% – e pela subida nos preços das commodities, que valorizou empresas metalúrgicas, mineiras e petroleiras. O petróleo tipo Brent, por exemplo, se valorizou 3,4% e o barril está cotado a US$ 104, o que levou à subida de ações da Petrobras – as ordinárias valorizaram 2,96% e as extraordinárias, 2,93%. Outro fator foi o arrefecimento do temor de uma recessão nos Estados Unidos – nesta sexta, 8, serão divulgados os dados de emprego de junho no país norte-americano. O dólar, por sua vez, interrompeu a sequência de três altas e caiu 1,44%, cotado a R$ 5,34. A valorização das commodities foi a principal razão para o recuo da moeda norte-americana frente ao real, enquanto preocupações fiscais em relação ao governo brasileiro com a ‘PEC das Bondades’ também estiveram no radar e impediram um fortalecimento maior do real.