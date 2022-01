Bolsonaro assina MP que cria programa de emprego para jovens e pessoas acima de 50 anos

Em parceria com os municípios, objetivo é amenizar os impactos da Covid-19; trabalhadores mais velhos que estão fora do mercado há mais de dois anos também terão prioridade

JOÃO GABRIEL RODRIGUES/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Proposta é que os cursos sejam oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem e pelo Sebrae



O presidente Jair Bolsonaro assinou uma Medida Provisória nesta sexta-feira, 28, que institui o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário e o protocolo de intenções entre o Ministério do Trabalho e Previdência e o Sistema S para a qualificação de trabalhadores. O documento também foi assinado pelo ministro Onyz Lorenzoni. A medida busca amenizar os impactos da Covid-19 no mercado de trabalho e proposta é que sejam disponibilizados cursos de qualificação para desempregados relacionados a execução de atividades de interesse dos municípios participantes. “Busca-se aumentar a empregabilidade desses trabalhadores e transferir renda através da bolsa qualificação”, informou o governo. Jovens de 18 a 29 anos serão priorizados, assim como trabalhadores com mais de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos.

A proposta é que os cursos sejam oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem e pelo Sebrae, dando prioridade para as qualificações relacionadas às atividades mais essenciais nas cidades. Cabe aos gestores municipais organizarem as ações de interesse público e o pagamento da bolsa de qualificação. O programa terá duração até dezembro deste ano e, segundo o governo, a adesão é facultativa. “Experiências bem-sucedidas no âmbito do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário receberão o Prêmio Portas Abertas como reconhecimento, o que permitirá ainda a divulgação das boas práticas para inspirar outros municípios.”