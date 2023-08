Brasil registra aumento de 24% na venda de veículos após programa de descontos

Alta as vendas indicam que o benefício tributário levou ao licenciamento de 225,6 mil veículos em julho, apontam dados da Anfavea; iniciativa continua para compra de caminhões, ônibus e vans

Divulgação/Honda Atividades da Honda ficarão suspensas nas fábricas de Sumaré e Itirapina, no interior de São Paulo



O término do programa de descontos para carros populares pelo governo federal ainda não pode ser medida em definitivo, mas a alta as vendas indicam que o benefício tributário levou ao licenciamento de 225,6 mil veículos em julho, o que representou aumento de 24% no mês, em comparação com o mesmo período de 2022. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira, 7. Segundo a entidade, somente neste ano foram licenciados 1,2 milhão de veículos, o que representa um crescimento de 11,3% em relação ao mesmo período de 2022. Entre junho e julho deste ano, o aumento foi de 19% no número de veículos licenciados, período no no o setor registrou resultado positivo, já que em junho já havia registrado alta, de 7,4%. Contudo, a produção de veículos recuou 16,4% na comparação ano a ano. Em relação ao mês de junho, a queda foi de 3,3%. No ano, no entanto, o saldo é positivo, com aumento de 0,3% na produção de veículos.

Segundo dados da Anfavea, foram produzidos 1,3 milhão de veículos em 2023, que exportou menos neste ano. Em relação a julho de 2022, o recuo foi de 27,6%; já na comparação com junho deste anos, foi de 17,1%. No ano, as exportações ficam 10,6% abaixo daquela registrada em 2022, com 257 mil exportações. De acordo com informações da Anfavea, o problema sobre as exportações se devem, sobretudo, a “complicações internas de destinos importantes como Colômbia e Chile, entre outros países sul-americanos”. A única surpresa positiva, esclarece a entidade, é o México, que lidera pela primeira vez na história o ranking de embarques de modelos brasileiros, com mais de 83 mil unidades, 90% acima do volume do ano passado.