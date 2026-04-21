Transação com a Quadra Capital prevê a criação de um fundo de investimento e tem como objetivo fortalecer o caixa e a estrutura de capital da instituição

Joédson Alves / Agência Brasil BRB anuncia acordo com gestora para vender R$ 15 bilhões em ativos do Banco Master



O Banco de Brasília (BRB) anunciou na segunda-feira (20) um acordo com a gestora de recursos Quadra Capital para a venda de R$ 15 bilhões em ativos ligados a operações recebidas do Banco Master. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Administração do banco e comunicada ao mercado por meio de um Fato Relevante.

O negócio foi formalizado através de um memorando de entendimento (MoU) e prevê a estruturação de um fundo de investimento específico. Esse fundo receberá e vai gerenciar os ativos que hoje pertencem ao BRB.

De acordo com o anúncio, o valor de referência de R$ 15 bilhões não será pago integralmente em dinheiro de uma só vez. A operação foi dividida em duas frentes:

Parcela à vista: O BRB receberá uma injeção de dinheiro imediata estimada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões;

Parcela em cotas (fundo): O valor restante, calculado entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, será convertido em “cotas subordinadas” do novo fundo de investimento que será criado pela Quadra Capital para gerir esses ativos. Na prática, o banco continuará tendo participação no rendimento futuro dessa carteira.

Objetivo da operação

O anúncio informou que a principal meta com a venda é “fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez“. O banco busca reforçar o dinheiro em caixa, melhorar a saúde financeira da instituição e organizar melhor o seu patrimônio. Ainda de acordo com o documento, a transação é uma “etapa relevante no processo de readequação da Companhia”.

Para que a venda seja concluída de forma definitiva, as duas partes ainda precisam cumprir uma série de condições técnicas previstas no acordo inicial.