Câmara mantém alteração no teto, conclui 1º turno da PEC dos Precatórios e deve votar 2º turno ainda hoje

Parlamentares votaram destaques do texto original nesta terça-feira, 9; caso seja aprovada, PEC será votada em dois turnos no Senado

Antônio Cruz/Agência Brasil PEC Emergencial foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira



A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça-feira, 9, a votação dos destaques da PEC dos precatórios, encerrando o primeiro turno de votação. A expectativa é de que a PEC seja votada no segundo turno ainda na noite desta terça. Nesta terça, foram votados alguns destaques, dentre eles o que altera a regra do cálculo do teto de gastos. O destaque foi um dos placares mais apertados, mas acabou sendo aprovado por 316 votos favoráveis, apenas oito a mais dos 308 necessários. A regra do teto de gastos abre um espaço de R$ 47 bilhões para o Orçamento de 2022. Em três votações, a base do governo superou com folga os 308 votos, mas foi derrotada no destaque que abordava a regra de ouro. Após a conclusão da votação dos destaques, o texto geral da PEC será votado pelo plenário da Casa. Caso seja aprovado, o texto será apreciado em dois turnos no Senado Federal.