China autoriza importação de carne bovina do Brasil certificada antes do embargo

País suspendeu entrada de contêineres de carne brasileira após a identificação de dois casos do mal da vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Carne fresca,Açougues, Frigoríficos, alimento



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou nesta terça-feira, 23, que a Administração Geral de Alfândegas da China autorizou a entrada de lotes de carne bovina do Brasil que foram certificados antes da suspensão da importação ao país. “Hoje temos uma notícia importante para o setor pecuário brasileiro, a Administração Geral de Alfândegas da China comunicou a nossa embaixada em Pequim a autorização das entrada dos contêineres de carne com o certificado sanitário internacional emitido ate o dia 3 de setembro de 2021”, declarou. “Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira”, completou. O embargo teve início no dia 4 de setembro, depois da identificação de dois casos do mal da vaca louca em Minas Gerais e Mato Grosso. Após testes, a Organização Mundial de Saúde Animal afirmou os casos eram atípicos e que não havia risco de contaminação do a partir do consumo do alimento.