China suspende importação de carne bovina de três empresas brasileiras

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Empresas já foram informadas sobre a suspensão e estão implementando medidas corretivas para atender às exigências



A partir de 3 de março de 2025, a China suspendeu temporariamente a importação de carne bovina de três empresas brasileiras, conforme anunciou a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). As empresas afetadas incluem uma unidade da JBS localizada em Mozarlândia, Goiás, uma da Frisa em Nanuque, Minas Gerais, e uma da Bon Mart em Presidente Prudente, São Paulo. A decisão da Administração-Geral de Aduanas da China (GACC) foi tomada após auditorias remotas que revelaram não conformidades com os padrões exigidos pelo país asiático.

As empresas já foram informadas sobre a suspensão e estão implementando medidas corretivas para atender às exigências. A Abiec ressaltou que as demais empresas autorizadas a exportar carne bovina para a China continuam suas operações sem interrupções. A associação está em contato com o Ministério da Agricultura para buscar uma solução rápida para a situação, reafirmando a confiança nos mecanismos de controle sanitário do Brasil.

A JBS, uma das empresas afetadas, informou que a questão está sendo gerida pela Abiec, que está trabalhando para resolver o problema.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias