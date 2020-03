Após novo ‘circuit breaker’, Bovespa fecha com queda de 7,6%; dólar vai a R$ 4,721

Nelson Antoine/Estadão Conteúdo As operações ficaram suspensas por 30 minutos a partir das 15h14



O principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou a quarta-feira (11) em queda de 7,64%, a 85.171 pontos. O dólar também sentiu os efeitos da declaração de pandemia do novo coronavírus por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) e fechou em alta de 1,61%, a R$ 4,721.

O pregão foi mais uma vez marcado por acionamento de “circuit breaker” (interrupção das negociações) — o segundo desta semana. As operações ficaram suspensas por 30 minutos a partir das 15h14 e foram retomadas com recuos que chegaram a 12%.

A OMS declarou nesta quarta (11) pandemia do novo coronavírus. Casos confirmados, número de mortes e quantidade de países afetados pela Covid-19 levaram a organização a aumentar o status da doença.

“Fizemos a avaliação de que a Covid-19 pode ser caracterizada com uma pandemia”, disse o diretor-geral Tedros Ghebreyesus. Atualmente, mais de 100 países tiveram registros da doença – sendo que mais de 110 mil casos positivos de Covid-19 foram registrados no mundo, e o vírus já causou a morte de mais de 4 mil pessoas. No Brasil, há 52 casos confirmados e outros 907 monitorados como suspeitos.