Com tarifaço, México ultrapassa os Estados Unidos e se torna segundo maior importador de carne bovina brasileira

Exportações para o país latino-americano cresceram 420% entre janeiro e junho deste ano, passando de 3,1 mil para 16,1 mil toneladas; China manteve a liderança, com 134,4 mil toneladas

Marcello Casal JrAgência Brasil Tendência de diversificação dos mercados ocorre em meio à retração do mercado americano



O México superou os Estados Unidos e se tornou o segundo maior importador de carne bovina brasileira, atrás apenas da China. A mudança ocorre em meio à queda nas vendas para o mercado americano, após a imposição de tarifas adicionais pelo governo de Donald Trump. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), as exportações para o México cresceram 420% entre janeiro e junho deste ano, passando de 3,1 mil para 16,1 mil toneladas. Em valores, o salto foi de US$ 15,5 milhões para US$ 89,3 milhões.

Apenas entre 1º e 28 de julho, o país latino-americano importou US$ 69 milhões em carne brasileira, ligeiramente acima dos US$ 68,7 milhões comprados pelos Estados Unidos no mesmo período. A China, maior destino da carne brasileira, manteve sua posição com 134,4 mil toneladas importadas em junho, o equivalente a US$ 739,9 milhões. Entre 1º e 28 de julho, o volume comprado foi de 132 mil toneladas, somando US$ 732 milhões.

A tendência de diversificação dos mercados ocorre em meio à retração do mercado americano. Em abril, os EUA importaram 44,1 mil toneladas de carne brasileira, com gasto de US$ 229 milhões. Em junho, o volume caiu para 13,4 mil toneladas e US$ 75,3 milhões. A queda foi de 67%. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) afirma que cerca de 30 mil toneladas já prontas para embarque aos EUA estão retidas desde o anúncio da tarifa adicional de 50%, uma das poucas que não foram isentas da medida anunciada por Trump.

Outro país que tem ampliado suas compras é o Chile, que passou de US$ 45 milhões em importações em janeiro para mais de US$ 66,5 milhões em julho. Em termos gerais, as exportações brasileiras de carne bovina chegaram a 241 mil toneladas em junho, movimentando US$ 1,3 bilhão. Em julho, com dados ainda preliminares, o setor já havia registrado US$ 1,352 bilhão em vendas até o dia 28, o melhor resultado mensal da década.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a tarifa de 50% entrando em vigor em 6 de agosto, a expectativa é que o fluxo comercial se concentre ainda mais em mercados alternativos, enquanto o governo brasileiro tenta reverter a decisão junto a autoridades e empresas dos EUA.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA