Jovem Pan > Notícias > Economia > Copom mantém a taxa Selic em 15% ao ano, como esperado pelo mercado

Copom mantém a taxa Selic em 15% ao ano, como esperado pelo mercado

A decisão do colegiado foi unânime; é a segunda reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da taxa básica de juros

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 18h37 - Atualizado em 17/09/2025 18h52
  • BlueSky
FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Banco Central De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou, nesta quarta-feira (17), que vai manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. A decisão do colegiado foi unânime. Essa é a segunda reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic.

O colegiado justificou a medida com instabilidades no ambiente externo e com inflação acima da meta no Brasil. “​O ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais”, diz em comunicado.

O Comitê explica que entende que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. “Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, declarou.

De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Segundo o Copom, o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. “O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado”, diz outro trecho do texto.

O Comitê disse, ainda, que as expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,8% e 4,3%, respectivamente. “A projeção de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,4% no cenário de referência”, informou.

Os seguintes membros do Comitê votaram na decisão desta quarta: Gabriel Muricca Galípolo (presidente), Ailton de Aquino Santos, Diogo Abry Guillen, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, Izabela Moreira Correa, Nilton José Schneider David, Paulo Picchetti, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira.

 

Leia também

Presidente do Fed diz que tarifas de Trump continuam elevando preços em alguns setores nos EUA
BC dos EUA corta taxa de juros em 25 pontos-base, para faixa de 4% a 4,25% ao ano
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >