Copom mantém a taxa Selic em 15% ao ano, como esperado pelo mercado

A decisão do colegiado foi unânime; é a segunda reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da taxa básica de juros

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos



O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou, nesta quarta-feira (17), que vai manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. A decisão do colegiado foi unânime. Essa é a segunda reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic.

O colegiado justificou a medida com instabilidades no ambiente externo e com inflação acima da meta no Brasil. “​O ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais”, diz em comunicado.

O Comitê explica que entende que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. “Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego”, declarou.

De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o Copom, o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. “O Comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado”, diz outro trecho do texto.

O Comitê disse, ainda, que as expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,8% e 4,3%, respectivamente. “A projeção de inflação do Copom para o primeiro trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,4% no cenário de referência”, informou.

Os seguintes membros do Comitê votaram na decisão desta quarta: Gabriel Muricca Galípolo (presidente), Ailton de Aquino Santos, Diogo Abry Guillen, Gilneu Francisco Astolfi Vivan, Izabela Moreira Correa, Nilton José Schneider David, Paulo Picchetti, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira.