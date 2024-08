Déficit na conta de viagens internacionais soma US$ 769 milhões em julho, afirma BC

Banco Central informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 4,374 bilhões em julho, contra US$ 3,784 bilhões em igual mês do ano passado

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 769 milhões em julho, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em julho de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 817 milhões. O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado pelas despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,384 bilhão. Já o gasto dos estrangeiros em viagem ao Brasil ficou em US$ 615 milhões. A conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 4,080 bilhões no acumulado do ano até julho. No mesmo período de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 4,670 bilhões.

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve saldo negativo de US$ 3,507 bilhões em julho, informou o Banco Central. Em julho de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,461 bilhões. O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 4,374 bilhões em julho, contra US$ 3,784 bilhões em igual mês do ano passado. No acumulado de 2024, até julho, o saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 25,545 bilhões. As despesas com juros somam US$ 17,569 bilhões.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte