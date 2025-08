Dia dos pais: selecionamos presentes com propósito para surpreender

De passeios a mimos que vão agradar, a data ficará na memória de todos

Freepik Dia dos Pais acontece neste domingo (10)



Na hora de comemorar o Dia dos Pais vem a dúvida: como presentear seu herói para que a data seja mais que especial? Em busca do presente perfeito, fizemos uma seleção com propósito que traz itens que farão sucesso porque tem um motivo a mais do que simplesmente agradar. Aliás, é sempre bom lembrar que os preços aqui são sugeridos e você pode encontrar mais informações e confirmar valores e condições nos instas de cada opção.

Uma pesquisa da TIM Ads apontou que 63% das pessoas pretendem gastar até R$ 300 em presentes com a data comemorativa. O valor é superior ao registrado no ano passado e mostra diversificação na escolha principalmente com o público de idade média de 34 anos. É claro que o investimento depende da faixa etária e do padrão de cada família e já que o intuito da nossa lista é surpreender, basta seguir em frente.

Jaqueta impermeável e estilosa

Para o pai que adora fazer trilhas ou caminhadas, a Jaqueta Selada Track&Field é o presente ideal. Com design atemporal, costuras seladas e tecido impermeável, ela acompanha todos os movimentos, da corrida matinal até a rotina do dia a dia. Funcional, estilosa e feita para o pai que não para. Pode ser usada nos momentos de lazer já que emprega conforto e tecnologia. Escolha certa para ser levada em viagens já que ocupa pouco espaço na mala e é uma peça coringa em qualquer produção. Por R$ 579,90. @trackfieldoficial

Receitas com um clique

Seu pai vai amar o Ultra Processador Ichef Power Nutri Machine da Polishop. Prático, bate frutas, verduras e legumes com folhas, cascas, talos e até tritura cubos de gelo. Sua superpotência de 1.000W e lâminas invertidas garantem a alta extração dos nutrientes, para uma alimentação saudável e que você leva para onde for, no Copo To Go (de 400 ou 800 ml). Graças à exclusiva Tecnologia Smart System, pulveriza e liquidifica os ingredientes, para que o seu organismo absorva o que há de melhor, de forma mais rápida e eficiente. Por R$ 899 em 10 vezes sem juros. @polishop

Uma adega pra chamar de sua

A Adega de Vinhos Electrolux ACB08 para 8 garrafas possui display de temperatura externo, que permite controlar a temperatura sem ter que abrir a adega desnecessariamente. Seu sistema de iluminação interna com LEDs conta com pequenos emissores de luz, que não danificam as características originais do vinho. É produzida com material altamente durável, com acabamento em alumínio escovado. Compacta e elegante, essa adega é ideal para qualquer espaço da sua casa por R$ 699. @electroluxbr

Experiência exclusiva para pais e filhos

Entre os dias 10 e 17 de agosto, o Anantara Spa propõe um presente que vai além do gesto material: tempo de qualidade e bem-estar compartilhado. Durante essa semana, ao agendar um tratamento acima de 60 minutos para você e seu pai, ele leva 50% de desconto na massagem escolhida. Instalado no Tivoli Mofarrej São Paulo, o Spa combina o legado milenar das terapias orientais com elementos brasileiros em um santuário de silêncio, aromas e toques precisos. Opções de massagens com valores a partir de R$ 490. @tivolimofarrej

Inteligência Artificial no pulso

A linha Galaxy Watch8 Series chega com os modelos Galaxy Watch8 e Watch8 Classic, que combinam design ergonômico, inteligência artificial e monitoramento avançado de saúde. Alimentados pelo Wear OS 6 com o assistente Gemini e a interface One UI 8 Watch, os relógios trazem recursos como detecção de apneia do sono (aprovada pela Anvisa), monitoramento de estresse, avaliação de antioxidantes, orientação para o sono e treinador de corrida personalizado. À venda no Brasil, com preços a partir de R$ 2.699,10 (Galaxy Watch8). @samsungbrasil

Almoço com menu do chef

Nos restaurantes Forchetta D’Oro, na Vila Olímpia, e no La Terrina, localizado em Pinheiros, os clientes podem provar os sabores únicos italianos com o menu completo com opções de entrada, prato principal e sobremesa (R$ 165 por pessoa). “Como pai e avô, consigo mensurar e representar o carinho em estar com quem amamos nessa data, com pratos que possam fazer parte da história e do calendário familiar,” afirma o chef Aldo Teixeira. As opções agradam a todos já que vão de massas a risotos com sobremesas irresistíveis. @chefaldoteixeira

Fone para ter liberdade

Que tal um presente que seu pai vai amar pelo conforto, tecnologia e liberdade? O fone de ouvido T16 da Lity foi desenvolvido especialmente para quem busca performance livre durante seu uso. Com design esportivo no estilo Open Wear Style (OWS), permite ouvir o som ambiente sem abrir mão da sua playlist, uma combinação ideal para atividades ao ar livre. Com encaixe estável e bateria de até 20 horas contínuas, com carregamento rápido em apenas uma hora e display digital que mostra o nível de carga com precisão. Por R$ 199. @litybrasil

Furadeira e Parafusadeira a bateria

A furadeira Parafusadeira de Impacto 3/8″ da Vonder também serve para perfurar e parafusar em madeira, aço e alvenaria. Seu pai vai adorar a funcionalidade e praticidade desse equipamento que tem 12V e acompanha a maleta com uma Bateria 12 V – 1.3Ah, uma Fonte de Alimentação, 6 Brocas (1,5 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm), 6 Bits (fenda 5 mm e 6 mm, PZ1, PZ2, PH1, PH2); um Prolongador 60mm e Manual de Instruções. Na Obramax Atacado por R$ 199,90, o presente certo para um homem prendado. @obramaxatacado

Sapato em forma de conforto: com estilo

A Democrata traz modelos para o dia deles que unem elegância ao conforto e tecnologia em diversas opções. O Sapato Dune une elegância e praticidade em um só modelo. Feito em couro, oferece um visual sofisticado e atemporal. A tecnologia Hi-Soft 32 garante máximo conforto graças à palmilha super macia que se adapta ao formato dos pés. Já o solado em micro expandido proporciona leveza e estabilidade. Sem cadarço, o modelo conta com calce fácil, ideal para uma rotina dinâmica com muito estilo, por R$ 329,90. @democratacalcados

Musicoterapia em qualquer lugar

Com tamanho compacto e praticidade, a Caixa Bluetooth 100w Partybox Aws-pb-07 da Aiwa entrega um som potente com bateria que pode durar até 8 horas ininterruptas. A Certificação IPX4 garante proteção a respingos de água, o que deixa seu pai livre para curtir seu som ao ar livre ou onde quiser. Com aplicativo exclusivo ele vai controlar a playlist. A caixa de som também possui conexão via USB, uma entrada para cabo auxiliar e mais uma para micro SD. Com a versão 5.3 do Bluetooth, você pode curtir a música sem se preocupar com interferências no sinal. Por R$ 1312,90. @aiwabr