Dólar e Ibovespa sobem com cenário doméstico e política de juros nos EUA

Autoridade monetária norte-americana reafirmou compromisso de juros baixos até a plena recuperação da maior economia do mundo

Dolar-Moeda estrangeira Dólar sobe após autoridade monetária dos EUA reafirmar compromisso com juros baixos



O dólar e a Bolsa de Valores brasileira fecharam em alta nesta quarta-feira, 6, após o Banco Central dos Estados Unidos (Fed, em inglês) reafirmar que manterá a política de juros reduzidos até a plena recuperação da economia local. No cenário doméstico, investidores analisaram a arrecadação de R$ 3,3 bilhões com a concessão de 22 aeroportos à iniciativa privada e a expectativa de retomada da agenda de privatizações. A moeda norte-americana fechou com alta de 0,78%, a R$ 5,643 após bater máxima de R$ 5,655 e mínima de R$ 5,550. O câmbio encerrou a véspera com queda de 0,62%, cotado a R$ R$ 5,679. Seguindo o bom humor internacional, o Ibovespa, referência da B3, encerrou o dia com alta de 0,11%, aos 117.632 pontos. O pregão desta terça-feira, fechou com queda de 0,02%, aos 117.498 pontos.

A autoridade monetária dos EUA assegurou que manterá a taxa de juros em níveis baixos até que haja uma resposta forte na criação de empregos e avanço da inflação. O tom do recado já era esperado pelo mercado, que vê na decisão a continuidade de injeção de dólares para reaquecer a maior economia do mundo após a crise do novo coronavírus. Ainda na pauta internacional, democratas e republicanos seguem as tratativas para a aprovação do pacote de mais de US$ 2,2 trilhões em obras de infraestrutura para os próximos oito anos.

No cenário doméstico, o governo federal abriu a Infra Week nesta quarta-feira com o leilão de 22 aeroportos pelo valor de R$ 3,3 bilhões e investimentos de R$ 6,1 bilhões para os próximos 30 anos. As vendas fora realizadas em três blocos e contemplam estruturas espalhadas por 12 Estados. A CCR venceu a disputa pelos aeroportos no Sul, com lance de R$ 2,1 bilhões, e o lote Central, por R$ 754 milhões, com ágio de 1.534% e 9.156%, respectivamente. Já a francesa Vinci Airports venceu a disputa pelo bloco Norte, com valor de R$ 420 milhões, ágio de 7.777% sobre o preço mínimo. A agenda de concessões segue nesta quinta-feira, 8, com o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e na sexta-feira, 9, com a oferta de cinco terminais portuários. A União também encaminhou ao Congresso o projeto de lei para a retomada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) e do Benefício Emergencial para Preservação do Emprego e da Renda (BEm), medidas lançadas no ano passado para atender empresas que tiveram o orçamento impacto pela pandemia e para a preservação do emprego.