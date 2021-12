Dólar recua com alívio internacional e PEC dos Precatórios no radar; Bolsa sobe

Mercados ainda repercutem o corte de estímulos monetários nos EUA e declarações sobre eficácia das vacinas contra a nova variante Ômicron da Covid-19

FERNANDA LUZ/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar recua com queda do pessimismo internacional com a variante Ômicron da Covid-19



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro operam no campo positivo nesta quarta-feira, 1º, com a diminuição da tensão internacional sobre as incertezas da variante Ômicron da Covid-19 e com as tratativas para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios no radar. Os investidores ainda repercutem a declaração de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, sobre a aceleração da retirada de estímulos em meio a uma inflação persistente. Por volta das 11h05, o dólar registrava queda de 0,28%, cotado a R$ 5,620. O câmbio chegou a bater a máxima de R$ 5,623, enquanto a mínima não passou de R$ 5,579. A divisa norte-americana encerrou a véspera com alta de 0,46%, aos R$ 5,636. O Ibovespa, referência da Bolsa de Valores brasileira, operava com alta de 1,62%, aos 103.561 pontos. O pregão desta terça-feira encerrou com queda de 0,87%, aos 101.915 pontos, o pior patamar desde o início de novembro de 2020.

Na pauta internacional, os mercados ainda repercutem as declarações de Powell sobre a aceleração do corte na compra de títulos públicos. O chefe da autoridade monetária norte-americana mudou o discurso nesta terça-feira ao afirmar que a alta da inflação não é mais um fenômeno transitório, elevando as expectativas para a alta dos juros na maior economia do globo. Os investidores também seguem acompanhando os efeitos da nova variante da Covid-19 no processo de recuperação das economias globais. O clima pessimista foi aliviado após o CEO da BioNTech, Ugur Sahin, afirmar que a vacina desenvolvida pelo laboratório e pela Pfizer deve proteger a população contra casos graves causados pela variante Ômicron. Antes, o CEO da Moderna, Stephane Bancel, afirmou que as vacinas já existentes podem não ter eficácia contra a nova cepa.

Já no noticiário local, as atenções estão voltadas à Brasília e nas negociações para a aprovação da PEC dos Precatórios pelo Senado. O texto passou nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com 16 votos favoráveis e 10 contrários. A medida, que propõe abrir R$ 106,1 bilhões no Orçamento de 2022, deve ser votada em plenário nesta quinta-feira, 2. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) chegou a colocar a matéria em pauta nesta quarta-feira, mas a votação foi transferida em meio à sabatina de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).