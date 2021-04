Dólar recua com bom humor externo; Ibovespa renova máxima de janeiro

Mercados repercutem resultados positivos com a divulgação de balanços corporativos e manutenção de juros baixos nos EUA; CPI da Covid-19 e indefinições com o Orçamento de 2021 pressionam negativamente

Gary Cameron/Reuters Clima externo mantém sequência de desvalorização do dólar ante o real



Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro fecharam esta quinta-feira, 15, no campo positivo seguindo o bom humor no cenário internacional, apesar da pressão negativa na pauta doméstica com a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 e as indefinições com a aprovação do Orçamento de 2021. O dólar encerrou o dia com queda de 0,75%, a R$ 5,628 depois de alcançar máxima de R$ 5,660 e mínima de R$ 5,597. A moeda norte-americana encerrou na véspera com baixa de 0,82%, a R$ 5,670. Influenciado pelo bom humor nas Bolsas internacionais, o Ibovespa, referência da B3, fechou com alta de 0,34%, a 120.700 pontos. Este foi o melhor desempenho desde 18 de janeiro, quando os negócios encerraram aos 121.241 pontos. O pregão desta quarta-feira, 14, fechou com alta de 0,84%, aos 120.294 pontos.

Os mercados internacionais seguraram o bom humor com os resultados positivos na primeira leva de balanços de empresas divulgados nesta semana e os indícios de recuperação da economia dos Estados Unidos e da China. Investidores também repercutiram as declarações de Jerome Powell, presidente do Banco Central norte-americano (Fed, em inglês), sobre a manutenção da política de estímulos com juros baixos até 2022. Ainda na pauta internacional, o presidente dos EUA, Joe Biden, determinou sanções contra a Rússia, que está sendo acusada de realizar ciberataques, interferir nas últimas eleições presidenciais a favor de Donald Trump e oferecer recompensas a quem matasse soldados norte-americanos no Afeganistão. O democrata também mandou expulsar 10 diplomatas russos do país.

Já no cenário local, investidores seguiram analisando as consequências políticas com a instalação da CPI da Covid-19 para investigar as ações do governo federal durante a pandemia, além do repasse de verbas da União para Estados e municípios. A falta de consenso para a aprovação do Orçamento de 2021 a uma semana do prazo também pressionou o humor do mercado. O governo estuda formas de financiar o programa para a manutenção de emprego e linhas de crédito para empresários sem estourar o teto de gastos por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), mas para isso será necessário elevar a meta fiscal do ano. Ainda sem resolver as questões deste ano, a equipe econômica divulgou hoje o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2022, com salário mínimo estimado em R$ 1.147, R$ 47 acima dos R$ 1.100 pagos atualmente. Caso seja aprovado será o terceiro ano seguido que o salário mínimo é reajustado apenas pela variação da inflação, sem ganho real.