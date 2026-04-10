Dólar cai 2,88% na semana e fecha a sexta-feira próximo de R$ 5

Com mínima de R$ 5,0055, no início da tarde, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 1,03%

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar emendou a terceira sessão consecutiva de queda firme



O dólar emendou a terceira sessão consecutiva de queda firme no mercado local nesta sexta-feira (10), fechou a R$ 5,01. A moeda norte-americana acumula perdas de 2,88% na semana e de 3,23% em abril, após ter avançado 0,87% em março, no auge da aversão ao risco no exterior em razão do conflito no Oriente Médio. No ano, o dólar recua 8,70% em relação ao real.

O dólar flertou com o rompimento do piso psicológico de R$ 5,00. Além do enfraquecimento global da moeda americana, com diminuição dos riscos geopolíticos na véspera do início das negociações entre Estados Unidos e Irã. Com mínima de R$ 5,0055, no início da tarde, o dólar à vista terminou a sessão em queda de 1,03%, a R$ 5,0115.

O real se beneficiou da perspectiva de manutenção de amplo diferencial de juros interno e externo depois de leitura de inflação ao consumidor no Brasil e nos EUA. A moeda brasileira voltou a exibir o melhor desempenho entre as divisas mais líquidas, em meio a relatos de entrada de recursos estrangeiros para ativos domésticos. Nesta sexta, pelo segundo dia seguido, o Ibovespa bateu novo recorde e chegou a 197 mil pontos.

*Com informações do Estadão Conteúdo