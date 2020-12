Dólar vai a R$ 5,30 com baixa liquidez nos mercados; Ibovespa mantém 118 mil pontos

Apesar do bom humor pela assinatura de pacote de estímulos econômicos nos EUA, moeda americana avança mais de 2% nesta segunda-feira

Arquivo/Agência Brasil Dólar opera em alta com aprovação de estímulos nos EUA



A aprovação do pacote de US$ 900 bilhões de estímulos para a economia dos Estados Unidos mexe com o mercado financeiro ao redor do globo nesta segunda-feira, 28. O dólar abriu com viés de queda, mas com a baixa liquidez no mercado passou a subir, e às 13h50 avançava 2,21%, aos R$ 5,294. A divisa norte-americana chegou a tocar a máxima de R$ 5,306, enquanto a mínima não passou de R$ 5,164. Na quinta-feira, 24, o último dia de negociação antes do recesso de Natal, o dólar havia fechado com queda de 0,42%, cotado a R$ 5,177. Seguindo o bom humor dos mercados internacionais, a Bolsa de Valores brasileira também opera em alta neste início de semana. O Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,93%, aos 118.906 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou neste domingo, 27, o acordo que libera US$ 900 bilhões para fortalecer a economia do país em meio aos efeitos gerados pela pandemia do novo coronavírus. A aprovação dá fim ao imbróglio que se arrasta há semanas após sucessivas discussões entre democratas e republicanos. O Congresso atingiu consenso na semana passada, mas a aprovação barrou na resistência de Trump, que chegou a afirmar que não daria o seu aval diante dos termos propostos e chamou o texto de “vergonhoso.” O pacote prevê uma série de benefícios para reforçar a economia dos EUA, passando desde a manutenção de auxílios para a população mais vulnerável até março do próximo ano, até a liberação de linhas de crédito para empresas e indústrias.

Ainda no noticiário internacional, também impulsiona o bom humor dos investidores a aprovação do acordo do Brexit pelos líderes europeus neste fim de semana. O documento garante que o Reino Unido e a União Europeia entrem em 2021 com definições mais claras para as negociações comerciais e evitem um apagão nas relações entre os países. Durante todo o fim de semana, os representantes dos governos nacionais e especialistas da União Europeia analisaram as 1.246 páginas no acordo firmado entre UE e Reino Unido. Na sequência, o Parlamento Europeu será solicitado para avaliar e aprovar acordo, o que deverá acontecer até o fim de janeiro.