‘É uma honra, prazer e responsabilidade imensa ser indicado à presidência do BC’, diz Galípolo

Ele falou brevemente com a imprensa após o anúncio de seu nome pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Galípolo é atualmente diretor de Política Monetária do Banco Central



Confirmado como a indicação do governo Lula para a presidência do Banco Central, o atual diretor de Política Monetária da instituição, Gabriel Galípolo, disse ser uma “honra, um prazer e uma responsabilidade imensa” ser indicado ao posto. Ele falou brevemente com a imprensa após o anúncio de seu nome pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Palácio do Planalto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Vou ser breve, a indicação ainda depende da aprovação do Senado Então, por respeito, serei breve, mas, na mesma magnitude, é uma honra, prazer e responsabilidade imensa ser indicado à presidência do BC do Brasil pelo presidente Lula e o e ministro Fernando Haddad. É uma honra enorme e grande responsabilidade, e estou muito contente”, afirmou o diretor.

Galípolo acrescentou ainda que não responderia a perguntas dos jornalistas presentes para respeitar a institucionalidade do processo, uma vez que seu nome ainda será sabatinado e precisará ser aprovado pelo Senado Federal.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller