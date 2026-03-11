Elon Musk tem patrimônio avaliado em US$ 839 bilhões e segue como mais rico do mundo,

Em apenas um ano, a fortuna do magnata cresceu US$ 497 bilhões; patrimônio é o maior já registrado pela revista Forbes

EFE/EPA/ALI HAIDER Elon Musk é a pesoa mais rica dos Estados Unidos e do mundo



O empresário Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo em 2026, com um patrimônio avaliado em US$ 839 bilhões, segundo o ranking de bilionários da Forbes, divulgado na terça-feira (10). Em apenas um ano, a fortuna de Musk cresceu US$ 497 bilhões, o que o manteve como a pessoa mais rica dos Estados Unidos e do mundo pelo segundo ano consecutivo. O patrimônio do empresário é o maior já registrado pela revista americana.

Segundo a Forbes, em outubro ele já havia se tornado a primeira pessoa a alcançar uma fortuna de US$ 500 bilhões, após renunciar ao cargo de chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos EUA (DOGE) para se dedicar à fabricante de veículos elétricos Tesla, o que ajudou a impulsionar as ações da empresa em quase 100% nos cinco meses seguintes.

Em 15 de dezembro, ele ultrapassou a marca de US$ 600 bilhões, depois que a fabricante de foguetes SpaceX lançou uma oferta pública de aquisição e avaliou a companhia em US$ 800 bilhões – US$ 400 bilhões a mais do que quatro meses antes.

Apenas quatro dias depois, ele chegou aos US$ 700 bilhões em patrimônio líquido, após a Suprema Corte de Delaware restaurar as opções de ações da Tesla, atualmente avaliadas em US$ 115 bilhões, que haviam sido anuladas por um tribunal inferior em 2024.

A barreira dos US$ 800 bilhões foi ultrapassada por Musk no mês passado, quando a SpaceX adquiriu a empresa de inteligência artificial xAI – que também pertence ao empresário – em um negócio que elevou a avaliação da companhia combinada para US$ 1,25 trilhão.

Com isso, a participação de 43% de Musk na SpaceX se tornou sua principal fonte de riqueza, avaliada em cerca de US$ 542 bilhões

A participação de 12% do empresário na Tesla é avaliada em cerca de US$ 166 bilhões. Esse valor, no entanto, não inclui o pacote de remuneração aprovado pelos acionistas da montadora no ano passado, que pode render a Musk até US$ 1 trilhão em ações adicionais, caso a Tesla atinja metas ambiciosas, como multiplicar seu valor de mercado por mais de oito vezes nos próximos 10 anos.

O empresário está mais próximo de se tornar o primeiro trilionário em dólar do mundo do que de perder a liderança. A distância entre a fortuna de Musk e a marca de US$ 1 trilhão é de US$ 161 bilhões, enquanto a diferença de patrimônio entre ele e o cofundador do Google, Larry Page, a segunda pessoa mais rica do mundo, é de US$ 582 bilhões. Com isso, Musk tem uma fortuna três vezes maior que a de Page.

Segundo a Forbes, a Space X deve ser a principal responsável por ajudá-lo a alcançar US$ 1 trilhão. A revista afirmou que a fabricante de foguetes estaria planejando abrir capital ainda este ano em uma oferta pública inicial que poderia elevar o valor da empresa para US$ 1,75 trilhão.

*Estadão Conteúdo