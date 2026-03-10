Jovem Pan > Notícias > Brasil > Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk após pedido da PGR

Moraes arquiva inquérito contra Elon Musk após pedido da PGR

A Procuradoria-Geral da República não encontrou evidências de que o X (ex-Twitter) não acatou intencionalmente decisões da Justiça brasileira

  • Por Júlia Mano
  • 10/03/2026 23h05
Antonio Augusto/STF Ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante sessão plenária extraordinária Moraes destacou que o Ministério Público não pode retirar o pedido, salvo em caso de surgimento de novas provas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu nesta terça-feira (10) pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para arquivar inquérito contra o dono do X (ex-Twitter), Tesla e SpaceX, Elon Musk. O empresário era investigado por obstrução de Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.

Em decisão, o magistrado citou as informações da Polícia Federal (PF) que indicaram suposta ação de uma milícia digital com o objetivo de difundir informações falsas para impulsionar discursos contra os Poderes. O suposto movimento seria por meio do descumprimento de ordens judiciais.

A investigação foi aberta depois que Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio teriam conseguido publicar conteúdo em seus perfis. À época, a Justiça brasileira havia determinado a suspensão das contas nas redes sociais.

De acordo com o ministro, a PGR não encontrou evidências que confirmassem a intenção do X em não acatar as decisões do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). ““s intercorrências relatadas pela autoridade policial, embora tenham permitido o acesso efêmero a conteúdos suspensos, configuram impropriedades técnicas inerentes à gestão de uma rede de dimensões globais”, argumentou a Procuradoria.

Moraes ainda destacou que o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público não pode ser retirado. Exceto em caso de surgimento de novas provas.

