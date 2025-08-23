Em evento do PT, Alckmin diz que tarifaço é injustificável e minimiza impacto sobre o agro: ‘Não vai cair o mundo’

Além do vice-presidente, outros ministros do governo e líderes de bancada estiveram em Brasília para reunião do diretório do Partido dos Trabalhadores; Planalto destaca que EUA têm superávit na relação com o Brasil

Anderson Barbosa/PT O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) participa de reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores



O governo brasileiro está intensificando seus esforços para lidar com o impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Em um evento realizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), líderes do governo federal discutiram a situação política e econômica do país, com foco nas tarifas comerciais. Entre os presentes estavam o senador Humberto Costa, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria. Este destacou que o governo considera as tarifas dos EUA injustificáveis, especialmente porque os americanos mantêm um superávit na relação comercial.

Durante o evento, foram mencionadas algumas vitórias parciais nas negociações, como a exclusão de certos produtos do tarifaço de 50%, embora ainda estejam sujeitos a uma alíquota de 10%. No entanto, setores como máquinas, calçados, café e carne continuam fortemente impactados. Para mitigar esses efeitos, o governo anunciou medidas de apoio à indústria, incluindo um crédito subsidiado de 30 bilhões de reais e o programa Acredita Exportação. Além disso, o governo busca novos mercados internacionais, como o acordo Mercosul-União Europeia, que deve ser assinado até o final do ano.

O vice-presidente Alckmin ressaltou a necessidade de continuar as negociações para reduzir as tarifas e abrir novos mercados. Ele destacou que, apesar de algumas reduções, produtos como aço, alumínio e ferro ainda enfrentam tarifas elevadas. Além disso, ele minimizou o impacto das medidas americanas sobre o negócio: “Comida, carne… Se eu não vendi lá, vou ter outros mercados. Não vai cair o mundo”, disse. O ministro Haddad também enfatizou a importância de manter a soberania nacional nas negociações internacionais, sem abrir mão das parcerias com os Estados Unidos. Ele adiantou que o foco agora é no crédito ao trabalhador e imobiliário, com medidas coordenadas pelo Ministério da Fazenda e o Banco Central.

Além das negociações com os Estados Unidos, o governo brasileiro está explorando novos mercados, como a Índia, para expandir as exportações de café. Essa estratégia visa diversificar os destinos das exportações brasileiras e reduzir a dependência do mercado norte-americano. Com essas ações, o governo espera não apenas mitigar os impactos do tarifaço, mas também fortalecer a economia brasileira em um cenário global cada vez mais competitivo.

*Com informações e Aline Becketty