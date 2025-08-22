Em meio a pressão de Donald Trump, Jerome Powell admite que pode reduzir taxa de juros nos EUA

Falta de certeza do presidente do Fed, no entanto, pode gerar ainda mais tensão com a Casa Branca; ajuste foi previsto para setembro

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reconheceu a possibilidade de uma redução nas taxas de juros dos Estados Unidos durante a próxima reunião, agendada para os dias 16 e 17 de setembro. “Com a política em território restritivo, o cenário básico e o equilíbrio mutável de riscos podem justificar o ajuste de nossa postura política”, disse Powell, embora tenha se mostrado cauteloso em fazer promessas definitivas sobre cortes. Desde dezembro do ano passado, a taxa de juros se mantém entre 4,25% e 4,5%. Recentes dados econômicos revelam um aumento no desemprego e uma inflação que ultrapassa a meta de 2%.

“Embora o mercado de trabalho pareça estar em equilíbrio, trata-se de um equilíbrio curioso, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores. Essa situação incomum sugere que os riscos de queda no emprego estão aumentando. E, se esses riscos se materializarem, poderão fazê-lo rapidamente”, explicou. “Também é possível, no entanto, que a pressão de alta sobre os preços, devido às tarifas, possa estimular uma dinâmica inflacionária mais duradoura, e esse é um risco a ser avaliado e administrado. A estabilidade da taxa de desemprego e outras medidas do mercado de trabalho nos permitem prosseguir com cautela ao considerarmos mudanças em nossa política monetária”, disse Powell.

O discurso de Powell não esclareceu a rapidez com que os cortes nas taxas poderiam ocorrer, o que pode aumentar a pressão sobre ele, especialmente vinda do presidente Donald Trump, que defende cortes imediatos. Trump tem exercido pressão sobre Powell e outros membros do Fed, buscando até mesmo um novo nome para liderar a instituição.

Em sua fala, Powell também apresentou uma nova estrutura estratégica para o Fed, ressaltando que seu compromisso com o pleno emprego está atrelado à estabilidade de preços. Ele foi reconduzido ao cargo pelo presidente Joe Biden e expressou a intenção de cumprir seu mandato na íntegra. A última modificação na taxa de juros foi em dezembro de 2024, quando houve um corte de 0,25 ponto percentual.

