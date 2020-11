Em vídeo ao lado de funcionários, Luciano Hang diz que comerciantes ‘não vão fechar mais’

Mesmo diante da possibilidade de segunda onda da Covid-19 e novas restrições, dono das lojas Havan disse para comerciantes não fecharem lojas; ‘conclamo todos os comerciantes desse país: não vamos fechar mais e chega de hipocrisia’, disse o empresário

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo Hang disse que as lojas da Havan estão "trabalhando de portas abertas" e questionou fechamento dos comércios.



O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, apareceu em um vídeo ao lado de funcionários de uma unidade dizendo que os comércios “não vão fechar mais”, indo contra as tendências de aumento no número de casos da Covid-19 que podem levar à adoção de um novo lockdown. No vídeo, que foi publicado no último dia 20, Hang diz que as lojas da Havan estão “trabalhando de portas abertas”, e questiona o motivos de escolas estarem fechadas e outras atividades não terem sido retomadas ainda. “Nós temos que ter a coragem de enfrentar esse problema. Que não queiram fechar novamente o nosso país. Nós não vamos fechar. Chega de hipocrisia”, diz o empresário, que continua: “Esse é um recado que eu dar para todo comerciante deste Brasil: não vamos fechar mais”.

A fala de Luciano acontece em meio a um momento de alta no número de internações, casos e mortes por Covid-19 em diversos estados do país. Com essa alta na última semana, o Brasil ultrapassou a marca de 6 milhões de casos da doença, com o número de mortes se aproximando dos 170 mil. Em diversos locais do Brasil, as aulas presenciais citadas por Hang ainda não foram retomadas e diversos locais enfrentam restrições de funcionamento de atividades.