Com 16 mil casos e 302 novos óbitos, Brasil se aproxima das 170 mil mortes por Covid-19

Dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira, 23; ao todo, mais de 6 milhões de pessoas foram contaminadas no país até o momento

EFE/Antonio Lacerda Número de óbitos no país se aproxima dos 170 mil



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 16.207 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de brasileiros infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia seja de 6.087.608. No mesmo período, foram registadas 302 novas mortes causadas pela doença, elevando o total de vítimas fatais para 169.485. Os números fazem com que o Brasil seja o terceiro país com mais casos, atrás dos EUA e da Índia, e o segundo em número de óbitos, com total inferior apenas ao dos Estados Unidos, que acumula 257 mil mortes desde o começo da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde às 18h30 desta segunda-feira, 23.

O país se aproxima dos 170 mil óbitos no dia em que mais uma vacina conclui a terceira fase de estudos. Fabricado em parceria da universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, o imunizante apresentou 70% de eficácia contra o vírus. Os testes da vacina de Oxford envolveram mais de 20 mil voluntários no Reino Unido e no Brasil e o baixo custo da vacina, que pode ser fabricada por um valor equivalente a cerca de R$ 20, animou especialistas. Ainda nesta segunda, o Governo do Estado de São Paulo afirmou que a CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan com tecnologia chinesa, avançou para a fase final de estudos. Ela deve ter resultados divulgados no mês de dezembro.