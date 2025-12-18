Trump coloca placas na ‘Calçada da Fama Presidencial’ com insultos a Biden e Obama
Segundo a imprensa dos EUA, as introduções possuem mesmo tom das publicações feitas nas redes sociais pelo presidente norte-americano
A Casa Branca revelou na quarta-feira (17) as placas que passam a compor a “Calçada da Fama Presidencial”. A exposição localizada na sede do governo norte-americano reúne retratos de todos os seus líderes, com exceção de Joe Biden, que teve sua foto substituída por uma imagem de sua assinatura com uma caneta automática. Nas introduções, além de Biden, Barack Obama recebeu insultos.
Segundo informações do jornal The New York Times, as apresentações exibem informações imprecisas sobre a história das gestões anteriores e possuem o tom de postagens feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seus perfis nas redes sociais. O atual líder norte-americano recebeu duas placas em referência aos seus dois mandatos na Casa Branca. Há elogios a sua gestão. Por exemplo, é dito que seu governo tornou os Estados Unidos “a maior economia da história do mundo”. Também é informado que sua vitória nas eleições de 2016, contra Hillary Clinton, foi “esmagadora”.
Joe Biden também recebeu duas placas, mas com críticas a sua gestão. Ele é apresentado como “Sonolento Joe Biden” e classificado como “o pior presidente da história norte-americana”. O democrata foi culpabilizado pela invasão russa à Ucrânia. Na placa, ainda há a falsa alegação de que o político foi eleito, em 2020, de forma fraudulenta.
O democrata Barack Obama é descrito como “uma das figuras políticas mais controversas da história norte-americana”. Sobre o programa de assistência médica a pessoas de baixa renda, o Obamacare, é informado que a Lei de Proteção e Cuidado Acessível ao Paciente é “altamente ineficaz”.
Já Bill Clinton, também democrata e amigo de Trump, recebeu elogios sutis. O escândalo envolvendo a então estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky também foi citado. Ao fim da placa, é escrito que “em 2016, a esposa do presidente Clinton, Hillary, perdeu a presidência para o presidente Donald J. Trump”.
Em placas de outros líderes, há exaltação ao atual presidente norte-americano. Por exemplo, na apresentação de Ronald Reagan, é descrito que ele “era fã do presidente Donald J. Trump antes da [sua] histórica candidatura à Casa Branca, da mesma forma, o presidente Trump era fã dele”.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.