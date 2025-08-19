Estudo mostra que mais de 70% da renda dos brasileiros está comprometida com dívidas

Entre consumidores com renda de até um salário mínimo, 90,1% do orçamento já está comprometido

Um levantamento da Serasa Experian aponta que 70,5% da renda dos brasileiros está comprometida com contas e dívidas, como faturas de cartão de crédito, empréstimos bancários, contas de energia e internet, entre outras despesas. Com isso, sobra em média R$ 968 por mês para novas despesas. O peso das dívidas é maior entre quem ganha menos. Entre consumidores com renda de até um salário mínimo, 90,1% do orçamento já está comprometido.

Já para quem recebe mais de dez salários mínimos, o índice cai para 58,2%, o menor entre as faixas de renda avaliadas. Apesar do alto nível de comprometimento, os números vêm caindo nos últimos anos. Em 2022, o índice era de 72,3%. Em 2023, passou para 72%, recuou para 70,9% em 2024 e chegou a 70,5% neste ano.

Segundo Eduardo Mônaco, vice-presidente de crédito e plataformas da Serasa Experian, a queda pode estar relacionada a fatores como o mercado de trabalho mais aquecido e políticas de estímulo à renda. Ele ressalta, no entanto, que a melhora não tem impedido o avanço da inadimplência no país.

