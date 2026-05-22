Advogado deixa a defesa de Vorcaro após proposta de delação ser rejeitada

Como noticiou a Jovem Pan mais cedo, a defesa do dono do Banco Master protocolou um pedido na Justiça para transferência do banqueiro da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda

Divulgação / Banco Master Daniel Vorcaro, dono do Banco Master



O advogado José Luís de Oliveira Lima, conhecido como Juca, deixou a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pela Jovem Pan.

A saída ocorre após a Polícia Federal (PF) rejeitar, na quarta-feira (20), a proposta de delação premiada apresentada pela defesa de Vorcaro. Em paralelo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) mantém as negociações para firmar acordo de cooperação com o banqueiro.

Juca passou a integrar a defesa do banqueiro em março, após a saída do criminalista Pierpaolo Bottini. Diferentemente de seu antecessor, Oliveira Lima é visto como um advogado mais favorável a uma delação.

Transferência de Vorcaro

Como noticiou a Jovem Pan mais cedo, a defesa do dono do Banco Master protocolou um pedido na Justiça para transferência do banqueiro da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda. O local é conhecido como “Papudinha”.

De acordo com o pedido, a estrutura da PF é voltada para custódias de curto prazo e não oferece as condições necessárias para uma permanência prolongada. A defesa alega que o sistema prisional do Distrito Federal (DF) possui instalações mais adequadas para garantir a integridade física do empresário, bem como assegurar o pleno exercício do seu direito de defesa.

A solicitação da defesa será agora analisada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é o relator do caso. Caberá ao ministro decidir se autoriza ou não a mudança de custódia de Vorcaro para o sistema prisional comum.