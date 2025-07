Fed diz em ata considerar a incerteza em torno das perspectivas econômicas como ‘elevada’

Segundo o documento, a equipe do banco central americano continua considerando riscos de previsão de inflação enviesados para cima

Kevin Dietsch/ Getty Images/AFP Ainda, o BC avaliou os riscos em torno das projeções de crescimento real do PIB e do emprego com viés de baixa



Os integrantes do Federal Reserve (Fed) continuam considerando os riscos em torno da previsão de inflação enviesados para cima, já que a alta projetada da inflação neste ano pode ser mais persistente do que o assumido na projeção de base, aponta a ata da última reunião de política monetária do BC dos EUA, publicada nesta quarta-feira (9). Segundo o documento, o Fed ainda considera a incerteza em torno das perspectivas econômicas como “elevada”, reflexo da incerteza em torno das mudanças nas políticas comercial, fiscal, de imigração e regulatórias e os efeitos econômicos associados. Ainda, o BC avaliou os riscos em torno das projeções de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) e do emprego com viés de baixa, embora considere “o risco de recessão menor do que na época da projeção anterior”.

Por outro lado, a ata aponta que, com a melhora da perspectiva econômica, não era esperado que as condições do mercado de trabalho se enfraquecessem tanto quanto na projeção anterior, embora a taxa de desemprego ainda estivesse prevista para aumentar um pouco no próximo ano e ficar um pouco acima da estimativa da equipe para sua taxa natural até 2027. O documento menciona ainda que a projeção de inflação da equipe técnica do Fed foi inferior à preparada para a reunião de maio. “Esperava-se que os aumentos de tarifas elevassem a inflação este ano e proporcionassem um pequeno impulso em 2026. A inflação estava projetada para cair para 2% até 2027”, diz a nota.

