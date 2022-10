FMI revê projeção da economia brasileira e eleva crescimento para quase 3% neste ano

Expansão do Brasil será acima da média dos países desenvolvidos, que terão um desenvolvimento de 2,4% neste ano

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Economia brasileira terá um crescimento de quase 3%



O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou um relatório nesta terça-feira, 11, onde projeta que a economia brasileira terá um crescimento de 2,8% neste ano. Em julho, o órgão internacional já havia realizado uma projeção sobre o crescimento econômico do Brasil, no entanto, o índice encontrava-se com 1,1 ponto percentual a menos. Caso se concretize, a expansão será acima da média das economias desenvolvidas que crescerão 2,4% em 2022. A diferença, porém, é menor se comparada ao desempenho mundial, de 3,2%, e dos países emergentes, que devem crescer 3,7%. O Fundo projeta, por exemplo, que a China deverá registrar um aumento no seu Produto Interno Bruto, de 3,2%. Para o próximo ano, a entidade estima que o crescimento global será de 2,7% e que países desenvolvidos cresçam 1,1%. Já o Brasil deverá ter uma expansão de um ponto percentual. Já o Ministério da Economia projeta uma alta de 2,7% este ano e de 2,5% em 2023. O Banco Central segue linha semelhante e estima que a expansão neste ano também será de 2,7%, mas com uma expansão de 1% no próximo período.