Funcionária da Petrobras critica retorno ao trabalho presencial e gera críticas nas redes sociais

Decisão provocou uma série de reações, incluindo uma convocação para uma greve de advertência pela Federação Única dos Petroleiros

Reprodução/Instagram/@sindipetrorj A proposta da Petrobras, que entrará em vigor em abril, determina que os funcionários que trabalham em regime híbrido



Uma funcionária da Petrobras gerou polêmica nas redes sociais ao criticar a proposta da empresa de reduzir o home office. Luciana Frontin, técnica de segurança do trabalho, compartilhou suas preocupações em um vídeo divulgado pelo Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Ela argumentou que a volta ao trabalho presencial pode impactar negativamente sua saúde e produtividade, além de ressaltar a falta de dados que comprovem perdas no modelo híbrido. A proposta da Petrobras, que entrará em vigor em abril, determina que os funcionários que trabalham em regime híbrido compareçam ao escritório três dias por semana.

Essa decisão provocou uma série de reações, incluindo uma convocação para uma greve de advertência pela Federação Única dos Petroleiros. A estatal defendeu a mudança como uma estratégia para melhorar a integração entre as equipes e a gestão interna.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A falta de informações sobre quantos funcionários serão impactados pela nova política de trabalho gerou ainda mais descontentamento entre os empregados. As críticas nas redes sociais foram acompanhadas de ironias sobre o que muitos consideram um privilégio dos servidores da Petrobras.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sindipetro-RJ (@sindipetrorj)

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias