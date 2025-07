Governo de São Paulo liberará R$ 200 milhões para mitigar impactos das tarifas de Trump

Linha Giro Exportador foi criada com condições vantajosas, oferecendo taxas de juros a partir de 0,27% ao mês, além da variação do IPCA; empresas poderão contar com um prazo de até 60 meses para quitar o financiamento