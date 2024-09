Governo federal investe R$ 160 milhões em fábricas inteligentes

Iniciativa visa aumentar a produtividade de micro, pequenas e médias empresas e foi apresentada em um evento na Fiesp pelo vice-presidente Geraldo Alckmin

LUIZ RODRIGUES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Entre as inovações contempladas estão sensores digitais, computação em nuvem, Big Data, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D e inteligência artificial



O governo federal anunciou um investimento significativo de R$ 160 milhões no programa Brasil Mais Produtivo, que tem como objetivo a implementação de “fábricas inteligentes”. A iniciativa visa aumentar a produtividade de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) e foi apresentada em um evento na Fiesp, onde o vice-presidente Geraldo Alckmin, enfatizou a relevância da digitalização e da redução de custos para o desenvolvimento empresarial. Integrado à Nova Indústria Brasil, o programa pretende apoiar 360 projetos que utilizam tecnologias avançadas da Indústria 4.0.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Entre as inovações contempladas estão sensores digitais, computação em nuvem, Big Data, Internet das Coisas (IoT), impressão 3D e inteligência artificial. As empresas que forem selecionadas terão acesso a suporte técnico e financeiro, além de consultorias focadas em transformação digital, com 70% dos custos cobertos pela ABDI. A proposta do Brasil Mais Produtivo é não apenas aumentar a competitividade das empresas, mas também reduzir as desigualdades tecnológicas existentes no país.

Com isso, espera-se promover uma economia mais equilibrada e gerar novas oportunidades de emprego. O programa é resultado de uma colaboração entre várias instituições, incluindo o MDIC, BNDES, FINEP, Embrapii, ABDI, Sebrae e Senai. As empresas interessadas em participar do programa podem se inscrever através do site oficial do Brasil Mais Produtivo, onde encontrarão mais informações sobre os requisitos e o processo de seleção.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller