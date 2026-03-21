Guia analítico: como declarar LCI, LCA e debêntures incentivadas no Imposto de Renda 2026

A declaração correta de ativos isentos garante a conformidade fiscal e evita inconsistências na variação patrimonial perante a Receita Federal

Divulgação / Receita Federal Renda fixa isenta de Imposto de Renda constitui uma parcela significativa das carteiras de investimento no Brasil



A renda fixa isenta de Imposto de Renda constitui uma parcela significativa das carteiras de investimento no Brasil, atraindo investidores pela eficiência tributária aliada à previsibilidade de retornos. Instrumentos como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e as Debêntures Incentivadas (de infraestrutura) são mecanismos de financiamento essenciais para setores estratégicos da economia nacional. Embora o benefício da alíquota zero seja o principal atrativo, a isenção tributária não exime o contribuinte da obrigatoriedade de informar a posse e os rendimentos desses ativos no ajuste anual. A omissão ou o preenchimento incorreto podem gerar pendências na malha fina, visto que as instituições financeiras reportam todas as movimentações diretamente ao Fisco através da e-Financeira.

O funcionamento da isenção fiscal na renda fixa

A isenção fiscal concedida a determinados ativos de renda fixa não é um benefício aleatório, mas uma política pública desenhada para estimular o funding de setores específicos. No caso das LCIs e LCAs, o governo incentiva o crédito para o mercado imobiliário e o agronegócio, respectivamente. Já as debêntures incentivadas, regidas pela Lei 12.431/2011, visam captar recursos privados para grandes obras de infraestrutura, como energia, saneamento e logística.

Para o investidor pessoa física, a isenção incide sobre os rendimentos (juros e correção monetária) e, no caso específico das debêntures incentivadas, também sobre o ganho de capital na alienação no mercado secundário, desde que cumpridos os requisitos legais. No entanto, é crucial distinguir dois momentos distintos na declaração de ajuste anual:

Saldo e Posse: O valor investido (o principal) deve ser declarado para justificar a composição do patrimônio;

Rendimentos: Os lucros obtidos (seja por cupons semestrais, amortizações ou vencimento do título) devem ser informados como “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”, justificando o acréscimo patrimonial no período;

Fatores críticos na declaração de ativos isentos

A precisão no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2026 (referente ao ano-calendário 2025) depende diretamente da qualidade das informações consolidadas no Informe de Rendimentos fornecido pelos bancos e corretoras. Existem fatores técnicos que exigem atenção redobrada:

Convergência de dados: O valor informado pelo contribuinte deve ser idêntico ao reportado pela instituição financeira. Divergências de centavos geralmente são toleradas, mas diferenças significativas acionam os filtros automáticos da Receita Federal;

Títulos com carência vs. liquidez: LCIs e LCAs emitidas a partir de 2024 sofreram alterações regulatórias pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com ampliação dos prazos mínimos de carência (9 meses para LCI e 12 meses para LCA). Isso impacta a liquidez e, consequentemente, o momento em que o rendimento é efetivamente realizado e declarado;

Códigos específicos: A utilização do código incorreto na ficha de “Bens e Direitos” ou na ficha de “Rendimentos” pode dificultar o processamento da declaração.

Cenário regulatório e procedimentos para 2026

O processo de como declarar LCI, LCA e debêntures incentivadas no imposto de renda 2026 segue uma lógica estruturada que separa o estoque (patrimônio) do fluxo (renda). Abaixo, detalha-se o procedimento técnico baseado no leiaute padrão do programa da Receita Federal.

Declaração da posse (Saldo investido)

Todos os títulos de renda fixa sob custódia em 31/12/2025 devem ser declarados na ficha “Bens e Direitos”.

Grupo: Selecionar “04 – Aplicações e Investimentos”;

Código para LCI/LCA: Selecionar “03 – Títulos isentos de tributação (LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, Debêntures de Infraestrutura e outros)”;

Discriminação: Informar o nome do título, nome da instituição emissora, CNPJ da instituição e número da conta/corretora. Se o título foi adquirido em 2025, mencionar a data de compra;

Situação em 31/12/2024 e 31/12/2025: Preencher com os valores de custo de aquisição. Importante: Em renda fixa, recomenda-se manter o valor aplicado no campo de bens, lançando a valorização apenas na ficha de rendimentos quando houver o resgate ou vencimento, salvo orientação específica do informe de rendimentos para “marcar a mercado”.

Declaração dos lucros (Rendimentos)

Os valores recebidos provenientes de juros, coupons ou diferença positiva no resgate devem ser declarados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

Código: Geralmente utiliza-se o código “12 – Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, LCI e LCA”;

Para Debêntures Incentivadas: Utilizar o código “26 – Outros” (caso não haja código específico atualizado no programa de 2026), especificando na descrição “Rendimentos de Debêntures Incentivadas – Lei 12.431”. O programa gerador pode apresentar um item específico dependendo da atualização anual;

Beneficiário e Fonte Pagadora: Selecionar o titular (ou dependente) e inserir o CNPJ da fonte pagadora conforme consta no Informe de Rendimentos.

Perguntas frequentes sobre renda fixa isenta no IRPF

1. Preciso declarar LCI ou LCA se não fiz nenhum resgate em 2025?

Sim. A declaração da posse do ativo na ficha “Bens e Direitos” é obrigatória se o saldo for superior ao limite mínimo estabelecido pela Receita (geralmente R$ 140,00, mas deve-se verificar a regra do ano corrente), mesmo que não tenha havido geração de caixa ou rendimento realizado.

2. A isenção de debêntures incentivadas cobre o ganho de capital na venda antecipada?

Sim. Para pessoas físicas, a alíquota zero de Imposto de Renda nas debêntures de infraestrutura (Lei 12.431) aplica-se tanto aos rendimentos periódicos (juros) quanto ao ganho de capital auferido na alienação do ativo no mercado secundário.

3. O que acontece se eu não declarar esses investimentos isentos?

Embora não haja imposto a pagar, a omissão caracteriza “omissão de bens” ou “omissão de receitas”. Isso gera inconsistência na evolução patrimonial. Se o contribuinte comprar um bem (como um carro ou imóvel) usando recursos desses investimentos não declarados, a Receita não conseguirá rastrear a origem do dinheiro, o que pode levar à malha fina e aplicação de multas por descumprimento de obrigação acessória.

4. Como declarar debêntures que não são incentivadas?

Debêntures comuns não possuem isenção. Elas devem ser declaradas em “Bens e Direitos” (Grupo 04, Código 04), mas seus rendimentos são tributados exclusivamente na fonte e devem ser informados na ficha “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, código 06.

A correta alocação das informações sobre ativos isentos no Imposto de Renda 2026 é fundamental para a consistência fiscal do investidor. O cruzamento de dados realizado pelos sistemas da Receita Federal atingiu níveis elevados de sofisticação, tornando a transparência não apenas uma obrigação legal, mas uma ferramenta de proteção patrimonial. Assegure-se de ter em mãos todos os informes de rendimentos oficiais e, em caso de carteiras complexas ou volumosas, a validação por um profissional de contabilidade é recomendada para mitigar riscos de autuação.

Disclaimer: Este conteúdo tem caráter meramente informativo e educacional. Não constitui consultoria contábil ou recomendação de investimento. As regras tributárias podem sofrer alterações. Consulte sempre um contador qualificado ou as orientações oficiais da Receita Federal.