Habitação puxa inflação do IPCA-15 em julho, com alta de 0,98%

Conta de luz mais cara e reajustes em serviços básicos elevaram os custos para o consumidor em julho, segundo o IBGE; índice indica alta de 0,33% na inflação, acima das projeções

Divulgação/Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



Os preços de Habitação subiram 0,98% em julho, após avanço de 1,08% em junho. Foi o maior impacto positivo no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — 15 (IPCA-15), divulgado nesta sexta-feira (25), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo deu uma contribuição positiva de 0,15 ponto porcentual para o IPCA-15 (considerado a prévia da inflação oficial), que subiu 0,33% no mês, acima das projeções.

A energia elétrica, principal impacto individual no índice, subiu 3,01% em julho (0,12 pp), após elevação de 3,29% no mês anterior. O item é afetado pela vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 1, com a cobrança adicional de R$ 4,46 a cada 100kwh consumidos. Além disso, houve reajustes tarifários de 7,36% em Belo Horizonte; 14,19% em uma das concessionárias em Porto Alegre; 1,97% em Curitiba; 13,97% em uma das concessionárias em São Paulo; e redução de 2,16% em uma das concessionárias do Rio de Janeiro.

A taxa de água e esgoto teve avanço de 0,25% em julho, após alta de 0,94% em junho, com o item incorporando reajustes de 9,88% em Brasília e 3,83% em Curitiba.

*Com informações do Estadão Conteúdo