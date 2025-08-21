Haddad elogia Alckmin e destaca importância do turismo para a economia brasileira

Durante a abertura do Salão do Turismo em São Paulo, ministro da Fazenda ressaltou a relevância de ter um representante que defenda os interesses do país com dignidade e comprometimento

Diogo Zacarias/MF Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez elogios ao vice-presidente Geraldo Alckmin



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez elogios ao vice-presidente Geraldo Alckmin em relação às negociações sobre as tarifas de exportação que os Estados Unidos impuseram ao Brasil. Durante a abertura do Salão do Turismo em São Paulo, Haddad ressaltou a relevância de ter um representante que defenda os interesses do país com dignidade e comprometimento. Em sua fala, Haddad também abordou a conexão entre a economia e o turismo, afirmando que um setor turístico robusto é um indicativo de uma economia mais equitativa. Ele enfatizou que o crescimento econômico deve ser acompanhado por justiça social, destacando que o aumento da renda dos trabalhadores é um sinal positivo para o futuro.

O Salão do Turismo, que tem como tema Diversidade, Inclusão e Sustentabilidade, é considerado a principal vitrine do setor no Brasil, promovendo a cultura e os destinos turísticos do país. Alckmin, por sua vez, sublinhou a relevância do turismo para a saúde econômica e a geração de empregos, afirmando que a melhoria da renda da população é essencial para impulsionar o setor.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que o Brasil está se consolidando como um dos principais destinos turísticos globais, com um aumento expressivo no fluxo de turistas estrangeiros. Ele projetou que o país pode receber até 10 milhões de visitantes internacionais em 2025. Além disso, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa, destacou o crescimento do turismo e os investimentos em aeroportos regionais como fundamentais para o desenvolvimento do setor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA