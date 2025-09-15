Jovem Pan > Notícias > Mundo > Porta-voz da Casa Branca republica artigo do ‘Wall Street Journal’ que aponta ‘lawfare’ do STF contra Bolsonaro

Porta-voz da Casa Branca republica artigo do ‘Wall Street Journal’ que aponta ‘lawfare’ do STF contra Bolsonaro

Post de Karoline Leavitt reforça críticas americanas à condenação do ex-presidente e traz à tona histórico de sanções do governo Trump contra o Brasil

  • 15/09/2025 21h12 - Atualizado em 15/09/2025 21h14
  • BlueSky
Reprodução/The Wall Street Journal Título da coluna de Maria Anastasia O'Grady no "Wall Street Título da coluna de Maria Anastasia O'Grady no "Wall Street Journal"

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou nesta segunda-feira (15) no X (antigo Twitter) um texto do “Wall Street Journal” que critica a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e questiona a atuação do tribunal. O artigo defende Bolsonaro e aponta supostas violações do devido processo legal, mencionando a condenação de 27 anos de prisão no inquérito que investigou tentativa de golpe de Estado. O título do artigo assinado por Maria Anastasia O’Grady é, em tradução livre, “O jeito brasileiro de ‘lawfare’ alcança Bolsonaro”.

O texto de O’Grady ressalta o voto dissidente do ministro Luiz Fux, que evidenciaria ausência de provas e violação do devido processo legal. Também critica a condução do caso pelo ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes do tribunal, e sugere que medidas judiciais contra Bolsonaro refletem uma tentativa de repressão política. A autora relembra ainda decisões anteriores do STF consideradas polêmicas e enfatiza a indignação da direita brasileira com o tratamento dado ao ex-presidente. Maria Anastasia O’Grady está no “WSJ” desde 1995 e publica sua coluna toda segunda-feira, sobre política, economia e negócios na América Latina e no Canadá.

O gesto de Leavitt reforça críticas que já vinham sendo feitas por autoridades americanas, como o secretário de Estado Marco Rubio, que afirmou esperar anúncios de medidas “adequadas” contra o Brasil devido à condenação de Bolsonaro. O subsecretário Darren Beattie e a própria Embaixada dos EUA também classificaram o julgamento como parte de uma “campanha de opressão judicial” liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, alvo de sanções americanas pela Lei Magnitsky.

Republicação de Karoline Leavitt no X

O episódio insere-se em um histórico recente de ações do governo Trump contra o Brasil em defesa de Bolsonaro. Em julho, Trump aplicou tarifas adicionais de 50% sobre produtos brasileiros, revogou vistos de ministros do STF e impôs sanções financeiras contra Moraes, citando supostas violações de direitos humanos e perseguição política. Trump chamou a condenação de Bolsonaro de “ameaça à democracia” e comparou a situação à que enfrentou nos tumultos do Capitólio em 2021.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O Itamaraty reagiu às declarações de Rubio, afirmando que as ameaças não intimidam a democracia brasileira e lembrando que o julgamento dos acusados pelo STF foi conduzido com amplo direito de defesa e respeitando a independência do Poder Judiciário. Em artigo recente publicado em outro jornal americano, o “New York Times”, Lula disse estar orgulhoso do Supremo e respondeu a Trump dizendo que o julgamento não foi uma “caça às bruxas‘.

Leia também

Moraes cobra explicações da Polícia Penal por atraso em saída de Bolsonaro do hospital
Rubio aponta 'deterioração do Estado de Direito' no Brasil e prevê resposta dos EUA à condenação de Bolsonaro

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >