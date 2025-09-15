Rubio aponta ‘deterioração do Estado de Direito’ no Brasil e prevê resposta dos EUA à condenação de Bolsonaro

Entre as medidas em estudo estão a cassação de novos vistos, sanções financeiras à esposa de Moraes, Viviane Barci, com base na Lei Magnitsky, além de possíveis tarifas adicionais a produtos brasileiros

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington deve anunciar, nos próximos dias, medidas em reação à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos de prisão pela acusação de ter articulado um golpe de Estado.

Em entrevista à Fox News, Rubio disse ver uma “deterioração do Estado de Direito” no Brasil e acusou o STF de promover uma “campanha de opressão” contra opositores e empresas americanas. Sem citar nomes, o secretário fez referência ao ministro Alexandre de Moraes.

“Você tem esses juízes ativistas, um em particular, que não apenas perseguiu Bolsonaro, mas também tentou impor reivindicações extraterritoriais contra cidadãos americanos, ou contra alguém postando online de dentro dos Estados Unidos. Então, haverá uma resposta dos EUA a isso, e teremos anúncios na próxima semana”, declarou Rubio.

Segundo a imprensa americana, entre as medidas em estudo estão a cassação de novos vistos, sanções financeiras à esposa de Moraes, Viviane Barci, com base na Lei Magnitsky, além de possíveis tarifas adicionais a produtos brasileiros.

A Casa Branca também se manifestou. A porta-voz Karoline Leavitt compartilhou um artigo do Wall Street Journal que acusa a Justiça brasileira de praticar lawfare — termo usado para descrever perseguição política por meio de processos judiciais. A Embaixada dos EUA em Brasília, por sua vez, divulgou mensagens sobre um decreto assinado recentemente pelo presidente Donald Trump que autoriza sanções a países considerados responsáveis por prisões injustas.

