Haddad se encontra com líderes empresariais para discutir inovação e COP30

Este foi o primeiro encontro do Ministro da Fazenda com a Mobilização Empresarial pela Inovação, que ocorreu no escritório da Confederação Nacional da Indústria, localizado em São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com líderes da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI) para discutir questões relevantes, como a realização da COP30 no Brasil, estratégias de inovação, o efeito das medidas de crédito e a reforma tributária. Este foi o primeiro encontro de Haddad com a MEI, que ocorreu no escritório da Confederação Nacional da Indústria (CNI), localizado em São Paulo. Ao final da reunião, o ministro solicitou que os empresários identificassem as principais demandas e obstáculos enfrentados pelo setor produtivo em relação à inovação.

O objetivo é que essas informações sejam levadas ao conhecimento do Ministério da Fazenda.”Mesmo que arrume a macroeconomia, o salto quântico vem com a inovação. Precisamos de coordenação maior de ações para fazer uma política de Estado. Essa é a importância de fóruns como esse, transformar determinadas agendas em política de estado, brigar para não mexerem em certas coisas que dão resultado em médio e longo prazo”, afirmou Haddad.

A Mobilização Empresarial pela Inovação, que foi estabelecida pela CNI em 2008, conta com a participação de aproximadamente 700 empresas, além de representantes da academia e do setor público. O grupo tem como missão promover políticas que incentivem a inovação e aumentem a competitividade da indústria brasileira. No encontro, estiveram presentes cerca de 170 representantes de diferentes segmentos, incluindo o setor privado, instituições acadêmicas e órgãos governamentais.

