Horário de verão de EUA e Canadá muda funcionamento de mercados para o Brasil

O horário de verão dos países do hemisfério norte começa neste domingo, 10 e vai até novembro, 3

Horário de verão



A partir desta segunda-feira, 11, a Bolsa de Nova York passa a operar das 10h30 às 17h, no horário de Brasília. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de petróleo passam a ser negociados das 10h às 15h30. Na Comex, divisão de metais da Nymex, os contratos futuros de cobre passam a ser negociados das 9h10 às 14h; os contratos futuros de ouro, das 9h20 às 14h30.

As mudanças acontecem com a chegada do horário de verão nos Estados Unidos e Canadá, neste domingo, 10. Na Costa Leste dos EUA, que inclui Nova York e Washington, os relógios serão adiantados às 2h. Assim a região passa a ficar uma hora atrás de Brasília. A chamada zona central dos EUA, que inclui Chicago (Illinois), ficará duas horas atrás de Brasília. A zona das montanhas, que inclui Denver (Colorado), ficará três horas atrás de Brasília e a zona do Pacífico, que inclui Seattle (Washington) e Los Angeles (Califórnia), ficará quatro horas atrás de Brasília. No Canadá, Toronto e Montreal ficarão uma hora atrás de Brasília; Vancouver, quatro horas atrás de Brasília.

*Com informações de Agência Brasil