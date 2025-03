Ibovespa atinge 125 mil pontos com alta impulsionada por Vale e Petrobras

O volume financeiro totalizou R$ 20,7 bilhões, refletindo uma recuperação significativa de quase 2 mil pontos em comparação ao fechamento anterior; Cogna e Lojas Renner enfrentaram as maiores quedas

Na semana, o Ibovespa passa ao positivo (+0,48%), com ganho no mês a 2,31% e no ano a 4,45%.



O Ibovespa alcançou, nesta quinta-feira (13), a marca de 125 mil pontos, registrando uma alta de 1,43% e encerrando o dia em 125.637,11 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 20,7 bilhões, refletindo uma recuperação significativa de quase 2 mil pontos em comparação ao fechamento anterior. O índice acumula ganhos de 0,48% na semana, 2,31% no mês e 4,45% no ano.

As ações de grandes empresas, como Vale e Petrobras, que subiram 1,38% e 0,71%, respectivamente, foram fundamentais para essa valorização. Entre os destaques positivos, a B3 teve um desempenho notável, com alta de 10,48%, enquanto a CSN Mineração avançou 9,09%, impulsionadas por resultados financeiros favoráveis. Por outro lado, Cogna e Lojas Renner enfrentaram as maiores quedas, com desvalorizações de 6,40% e 4,13%.

No cenário internacional, os índices de Nova York apresentaram resultados negativos, com o Dow Jones recuando 1,30% e o Nasdaq caindo 1,96%. Apesar desse ambiente desfavorável, o mercado brasileiro conseguiu se desvincular das tendências negativas, mesmo diante de dados que indicam uma desaceleração no crescimento do setor de serviços.

