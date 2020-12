Ibovespa perde fôlego, mas fecha semana acima dos 118 mil pontos; dólar avança

Clima pesado no exterior e imbróglios domésticos fazem principal índice da Bolsa de Valores brasileira desacelerar após superar os 119 mil pontos

Depois de uma sequência de altas e atingir os 119 mil pontos, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, perdeu o fôlego nesta sexta-feira, 18, e fechou o último pregão da semana com recuo de 0,32%, aos 118.023 pontos. Os negócios foram afetados pelo mau humor global diante da nova escalada na tensão entre os Estados Unidos e a China, além de turbulências no cenário político nacional. Diante deste quadro, o dólar se valorizou e encerrou o último dia da semana com avanço de 0,08%, a R$ 5,082. A divisa chegou ao piso de R$ 5,074, enquanto na máxima não passou de R$ 5,116. O resultado faz a moeda registrar avanço de 0,73% na semana, enquanto no mês o dólar desvalorizou 4,92% ante o real. Apesar do arrefecimento da moeda nas últimas semanas, a disparada ao longo do ano faz a divisa acumular alta de 27% desde o primeiro dia de negociações em janeiro.

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta que incluirão dezenas de empresas chinesas em uma “lista suja” de corporações. O ato representa uma das últimas provocações do presidente Donald Trump ao apagar das luzes da sua gestão marcada por embates com a segunda maior economia do mundo. Em resposta, autoridades de Pequim afirmaram que irão tomar medidas cabíveis para proteger os seus interesses. Ainda no âmbito internacional, os mercados aguardam pelas definições do Brexit. Representantes do Reino Unido e da União Europeia devem prolongar as negociações ao longo deste final de semana para que haja um divórcio com acordo para todos. Pelo lado positivo, investidores estão na expectativa pelo início da vacinação contra o novo coronavírus em países europeus e a reabertura antes do esperado das economias nas próximas semanas.

No noticiário doméstico, investidores analisaram os imbróglios na política, principalmente a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta manhã. Na última conversa com jornalistas antes de entrar em férias até o dia 8 de janeiro, o chefe da equipe econômica afirmou que não sugeriu o pagamento do 13º salário para beneficiários do Bolsa Família por isso ser compreendido como crime de responsabilidade fiscal. Segundo Guedes, o pagamento pelo segundo ano consecutivo do benefício iria exigir fonte de recursos que o governo não dispõe. A medida foi tema de novo embate entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) Também há apreensão por conta da disputa pelas presidências no Congresso, especialmente as movimentações na Câmara dos Deputados. Nesta sexta, o PT decidiu integrar o bloco de Maia, na disputa pela presidência da Casa. A eleição será realizada em fevereiro de 2021. A informação foi confirmada à Jovem Pan por um integrante do partido. Com 54 deputados, o Partidos dos Trabalhadores possui a maior bancada da Casa.