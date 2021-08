Ibovespa sobe 0,41% no dia, mas acumula perda de 1,32% na semana; dólar cai 0,21%

Com os resultados da primeira quinzena de agosto, índice registrou baixa de 0,50%, restringindo o avanço do ano a apenas 1,83%

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em agosto, a moeda americana registrou avanço de 0,68%



Pouco distante do zero a zero em boa parte da sessão, o Ibovespa esboçou reação à tarde sem conseguir levá-la muito adiante no fechamento desta sexta-feira, 13, em leve alta de 0,41%, a 121.193,75 pontos, entre mínima de 120.044,65 e máxima de 121 275,30 pontos. Na semana, o índice da B3 acumulou perda de 1,32%, vindo de ganho de 0,83% na anterior. Assim, nesta primeira quinzena do mês, teve baixa de 0,50%, restringindo o avanço do ano a apenas 1,83%. O giro financeiro nesta sexta-feira foi de R$ 35 bilhões. Após descer até a mínima de R$ 5,2211 no início do período da tarde, o dólar recuperou um pouco do fôlego, enquanto investidores monitoravam falas do secretário especial do Tesouro, Bruno Funchal, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a questão fiscal. No fim do pregão, a moeda norte-americana era cotada a R$ 5,2451, queda de 0,21%. Apesar de tanto vaivém ao longo dos últimos dias, o dólar à vista, que chegou a encostar em R$ 5,30, encerra a semana com variação reduzida (+0,17%). Em agosto, avança 0,68%.

*Com informações do Estadão Conteúdo