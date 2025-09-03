Indústria brasileira registra queda de 0,2% em julho, quarto mês sem crescimento

Em contraponto, a produção atual está 1,7% acima dos níveis observados antes da pandemia, em fevereiro de 2020

Banco de imagens/Pexels Setor industrial brasileiro registrou uma queda de 0,2% em relação ao mês anterior, marcando o quarto mês consecutivo sem crescimento



Em julho, o setor industrial brasileiro registrou uma queda de 0,2% em relação ao mês anterior, marcando o quarto mês consecutivo sem crescimento. Desde abril, a produção acumulou uma perda total de 1,5%. Apesar disso, a produção atual está 1,7% acima dos níveis observados antes da pandemia, em fevereiro de 2020, embora ainda permaneça 15,3% abaixo do recorde alcançado em maio de 2011. Em comparação com julho de 2024, houve um leve aumento de 0,2%.

No acumulado do ano, a indústria avançou 1,1%, enquanto a variação em 12 meses foi de 1,9%. A média móvel trimestral, por sua vez, apresentou uma redução de 0,3% no período que se encerrou em julho. Esses números refletem um cenário desafiador para o setor, que enfrenta dificuldades em diversas áreas.

A produção industrial sofreu queda em 13 das 25 atividades analisadas. Os setores que mais contribuíram para essa diminuição foram a metalurgia, com uma retração de 2,3%, e outros equipamentos de transporte, que apresentaram uma queda de 5,3%. Em contrapartida, algumas atividades mostraram resultados positivos, destacando-se os produtos farmoquímicos e farmacêuticos, que cresceram 7,9%, além dos produtos alimentícios, que tiveram um aumento de 1,1%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quando comparado a julho do ano anterior, a produção industrial teve um desempenho positivo, com 12 dos 25 setores apresentando crescimento. A indústria extrativa foi a principal responsável por essa melhora, com um aumento de 6,3%, impulsionado pela maior extração de óleos brutos de petróleo e gás natural. Esses dados indicam uma recuperação em algumas áreas, mesmo diante das dificuldades enfrentadas por outros segmentos. A próxima atualização da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Brasil, que trará os dados referentes ao mês de agosto de 2025, está programada para ser divulgada no dia 3 de outubro.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA