INSS divulga calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas em 2026; confira

Para quem recebe até um salário mínimo, o calendário de janeiro começa com os benefícios de final 1, no dia 26 de janeiro

  • 17/12/2025 19h34
INSS/Divulgação Chega a R$ 2,3 bilhões o valor ressarcido pelo governo federal às vítimas de descontos irregulares de mensalidades cobradas por associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Calendário de pagamento tem como base o final do cartão de benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quarta-feira (17) o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas referente ao ano de 2026, que tem como base o final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem recebe até um salário mínimo, o calendário de janeiro começa com os benefícios de final 1, no dia 26 de janeiro. Para quem recebe acima desse valor, o cronograma inicia com os benefícios de finais 1 e 6, com pagamento em 2 de fevereiro.

Confira as datas

  • Janeiro: 26/1 a 06/02
  • Fevereiro: 23/02 a 06/03
  • Março: 25/03 a 08/04
  • Abril: 24/04 a 08/05
  • Maio: 25/05 a 08/06
  • Junho: 24/06 a 07/07
  • Julho: 27/07 a 07/08
  • Agosto: 25/08 a 08/09
  • Setembro: 24/09 a 07/10
  • Outubro: 26/10 a 09/11
  • Novembro: 24/11 a 07/12
  • Dezembro: 22/12 a 08/01/2027

Como consultar número do cartão de benefício?

  • Acessar o site do ou aplicativo Meu INSS
  • Clicar no serviço “extrato de pagamento”

A informação também pode ser obtida pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e é necessário informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.

Com o reajuste do salário mínimo previsto para 1º de janeiro, o valor corrigido só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.

