INSS divulga calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas em 2026; confira

Para quem recebe até um salário mínimo, o calendário de janeiro começa com os benefícios de final 1, no dia 26 de janeiro

INSS/Divulgação Calendário de pagamento tem como base o final do cartão de benefício



O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou nesta quarta-feira (17) o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas referente ao ano de 2026, que tem como base o final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem recebe até um salário mínimo, o calendário de janeiro começa com os benefícios de final 1, no dia 26 de janeiro. Para quem recebe acima desse valor, o cronograma inicia com os benefícios de finais 1 e 6, com pagamento em 2 de fevereiro.

Confira as datas

Janeiro: 26/1 a 06/02

Fevereiro: 23/02 a 06/03

Março: 25/03 a 08/04

Abril: 24/04 a 08/05

Maio: 25/05 a 08/06

Junho: 24/06 a 07/07

Julho: 27/07 a 07/08

Agosto: 25/08 a 08/09

Setembro: 24/09 a 07/10

Outubro: 26/10 a 09/11

Novembro: 24/11 a 07/12

Dezembro: 22/12 a 08/01/2027

Como consultar número do cartão de benefício?

Acessar o site do ou aplicativo Meu INSS

Clicar no serviço “extrato de pagamento”

A informação também pode ser obtida pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, e é necessário informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.

Com o reajuste do salário mínimo previsto para 1º de janeiro, o valor corrigido só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro.