FMI libera US$ 2 bilhões para Argentina após revisão de acordo

Segundo o fundo, a aprovação dos recursos foi possível graças à ‘forte implementação’ de políticas econômicas por parte do governo argentino

OSCAR DEL POZO / AFP Entidade também destacou a queda da inflação e a continuidade do crescimento econômico no país



O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou na quinta-feira (31) a primeira revisão do acordo de 48 meses firmado com a Argentina dentro do programa da Facilidade de Financiamento Ampliado (EFF, na sigla em inglês). Com isso, o país sul-americano terá acesso imediato a aproximadamente US$ 2 bilhões. Segundo o FMI, a liberação dos recursos foi possível graças à “forte implementação de políticas” econômicas por parte do governo argentino, que contribuiu para uma transição considerada “suave” para um regime cambial mais flexível.

A entidade também destacou a queda da inflação e a continuidade do crescimento econômico no país. Apesar de o governo do presidente Javier Milei não ter cumprido a meta prevista para junho no que diz respeito ao acúmulo de reservas internacionais líquidas, o Fundo avaliou que outros compromissos foram atendidos e que medidas corretivas já estão sendo adotadas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que a flexibilidade cambial “deve ser preservada” e defendeu a adoção de reformas estruturais bem planejadas, com foco nos mercados de trabalho, na atração de investimento estrangeiro direto e na abertura comercial.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias