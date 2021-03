IR 2021: Mais de 430 mil contribuintes fazem declaração no primeiro dia de entrega

Dados foram computados pela Receita Federal até 18h desta segunda-feira, 1; expectativa é de que 32,6 milhões de declarações sejam entregues até 30 de abril

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo Declaração deve ser feita até 30 de outubro



A Receita Federal informou que até às 18h desta segunda-feira, 1, primeiro dia para entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, 438.109 declarações de contribuintes foram enviadas ao sistema eletrônico, que fica disponível em todos os dias da semana das 5h à 1h . A expectativa do Governo Federal é de que em 2021 32,6 milhões de declarações sejam entregues até o fim do prazo, no dia 30 de abril. A renda declarada no ano é referente ao recebido pelo contribuinte em 2020. Instruções sobre o que pode ser usado como dedução e como os documentos devem ser preenchidos podem ser vistas no site da Receita Federal.

Devem declarar o Imposto de Renda aqueles que tenham recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020; os que tenham tido receita bruta de atividade rural superior a R$ 142.798,50; quem recebeu rendimentos não-tributáveis ou tributados da fonte com soma acima de R$ 40 mil; pessoas com posse ou propriedade de bens ou direitos em valor acima de R$ 300 mil até 31 de dezembro e aqueles com ganho de capital na alienação de bens ou direitos ou que realizaram operações em bolsas de valores, mercadorias futuros e assemelhadas.